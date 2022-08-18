Татарская музыка у «Чаши»: open air от Tatar Radiosi вновь радует казанцев

21:53, 18.08.2022 62 1
1/62
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Перед центром семьи «Казан» в столице Татарстана сегодня открылся open air популярной татарской музыки от Tatar Radiosi. В концерте приняли участие такие известные татарские и башкирские певцы, как Айдар Ракипов, Ильнат Фархуллин, Лейсән Гимаева, Разиль Камалов, Рафина Ганиуллина, Алмаз и Зульфира Мирзаяновы, Ришат Фазлиахметов, Шарапжан и другие. Хедлайнером мероприятия стал заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев. 


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:29
    Круто! Лето в Казани в полном разгаре!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи