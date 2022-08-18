Татарская музыка у «Чаши»: open air от Tatar Radiosi вновь радует казанцев

Перед центром семьи «Казан» в столице Татарстана сегодня открылся open air популярной татарской музыки от Tatar Radiosi. В концерте приняли участие такие известные татарские и башкирские певцы, как Айдар Ракипов, Ильнат Фархуллин, Лейсән Гимаева, Разиль Камалов, Рафина Ганиуллина, Алмаз и Зульфира Мирзаяновы, Ришат Фазлиахметов, Шарапжан и другие. Хедлайнером мероприятия стал заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.
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