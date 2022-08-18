«Легенды Туган Батыра»: приключения татарского супергероя презентовали в Нацбиблиотеке РТ

В Национальной библиотеке РТ презентовали книгу «Легенды Туган Батыра», изданную на четырех языках. Это повесть-сказка на русском, татарском, английском и арабском. На презентации выступил автор книги — Зульфат Хаким. Задумка возродить образ татарского батыра принадлежит муфтию республики Камилю хазрату Самигуллину и совладельца комплекса «Туган авылым» Радику Абдрахманову.
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