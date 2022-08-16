Михаил Девятаев: «жизнь как подвиг»

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов открылась выставка «Жизнь как подвиг» о Михаиле Девятаеве, приуроченная к 65-летию со дня присвоения легендарному летчику-фронтовику звания Героя Советского Союза. Среди экспонатов – личные вещи Михаила Девятаева: летная куртка, которую он с довоенных времен носил в казанском аэроклубе; речной капитанский китель – с 1957 года Девятаев был капитаном на речном флоте Казани, возглавлял экипажи самых первых отечественных судов на подводных крыльях – «Ракета» и «Метеор»; макеты самолетов, на которых он летал, в том числе «Аэрокобры» (США) – на ней Девятаева подбили в 1944 году в воздушном бою у Львова – в бессознательном состоянии летчик попал в плен. Также посетители смогут увидеть макет «Хейнкеля». На этом самолете 8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных бежали с острова Узедом, где немцы разрабатывали новые ракеты.
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