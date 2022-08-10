Как две капли воды: в парке «Черное озеро» прошел праздник близнецов и двойняшек

21:52, 10.08.2022 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» в рамках проекта «Культурная среда» состоялся праздник «Счастье в квадрате», посвященный близнецам и двойняшкам. Гости смогли поучаствовать в конкурсах и посетить мастер-классы. Украшением мероприятия стало выступление джаз-оркестра «Фантазия».


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