10 фото недели: «железные птицы», этномода и живопись

00:00, 07.08.2022 10
Fashion-показ «Стиль жизни — культурный код»Fashion-показ «Стиль жизни — культурный код»Fashion-показ «Стиль жизни — культурный код»Выставка работ Шамиля Шайдуллина «Я жив»Выставка работ Шамиля Шайдуллина «Я жив»Летний споттинг в аэропорту «Казань»Летний споттинг в аэропорту «Казань»Авиационный праздник «Я выбираю небо!»Авиационный праздник «Я выбираю небо!»Авиационный праздник «Я выбираю небо!»
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  • Fashion-показ «Стиль жизни — культурный код»
    Максим Платонов
  • Fashion-показ «Стиль жизни — культурный код»
    Максим Платонов
  • Fashion-показ «Стиль жизни — культурный код»
    Максим Платонов
  • Выставка работ Шамиля Шайдуллина «Я жив»
    Максим Платонов
  • Выставка работ Шамиля Шайдуллина «Я жив»
    Максим Платонов
  • Летний споттинг в аэропорту «Казань»
    Максим Платонов
  • Летний споттинг в аэропорту «Казань»
    Максим Платонов
  • Авиационный праздник «Я выбираю небо!»
    Максим Платонов
  • Авиационный праздник «Я выбираю небо!»
    Максим Платонов
  • Авиационный праздник «Я выбираю небо!»
    Максим Платонов

Fashion-показы «Стиль жизни — культурный код» прошли на этой неделе в Пушечном дворе Казанского Кремля. В этом году фестиваль собрал 30 дизайнеров из 24 регионов России и 6 стран СНГ. В Национальной художественной галерее ГМИИ РТ открылась выставка «Я жив». Экспозиция посвящена заслуженному художнику России, народному художнику Татарстана Шамилю Шайдуллину, который ушел из жизни ровно год назад.  Любители авиационной фотографии в очередной раз собрались в Международном аэропорту «Казань», чтобы сделать захватывающие кадры взлета и посадки самолетов на закате. Споттинг был посвящен Дню воздушного флота России, как и авиационный праздник «Я выбираю небо!», который в Казани прошел в 11-й раз . Возле Центра семьи «Казан» собрались тысячи горожан. Зрители праздника увидели показательные полеты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолетов. Свое мастерство продемонстрировали и легендарные «Стрижи».

  • 1—3. Fashion-показ «Стиль жизни — культурный код».
  • 4—5. Выставка работ Шамиля Шайдуллина «Я жив».
  • 6—7. Летний споттинг в аэропорту «Казань».
  • 8—10. Авиационный праздник «Я выбираю небо!».

Фото Максима Платонова


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