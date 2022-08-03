Этно-fashion как стиль жизни: в Казани стартовал фестиваль этнического наследия народов России

II фестиваль «Стиль жизни — культурный код» проходит на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» с 2 по 14 августа. В его программе Фестиваль музыкального этнического наследия народов России, модные показы и насыщенная деловая программа.

В Фестивале примут участие более 300 организаций народных художественных промыслов, мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленники, дизайнеры, модельеры, творческие объединения из всех регионов России, а также шести стран СНГ и Азии.

Fashion-показы «Стиль жизни — культурный код», стартовавшие в Пушечном дворе Казанского Кремля, продлятся с 2 по 5 августа. Показы будут проходить на территории здания Присутственных мест и в Пушечном дворе. В этом году фестиваль собрал 30 дизайнеров из 24 регионов России и 6 стран СНГ.