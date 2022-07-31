Казань простилась с Валерием Скобеевым

11:53, 31.07.2022 12
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана состоялась церемония прощания с заслуженным художником России, народным художником Татарстана и заслуженным деятелем искусств республики Валерием Скобеевым.


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