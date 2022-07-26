«Восточная сюита»: в Казанском кремле представили наследие князей Юсуповых

18:33, 26.07.2022 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля открылась выставка «Дворянский род князей Юсуповых. Восточная сюита». В экспозиции будет представлено богатое документальное и материальное наследие семьи Юсуповых из собрания Музея-усадьбы «Архангельское». Выставка объединит более 400 предметов коллекции, большинство из которых экспонируются впервые.


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