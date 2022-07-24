10 фото недели: под знаком веры и дружбы

На этой неделе в Казани с большим размахом отметили 443-ю годовщину обретения Казанской иконы Богородицы. Вечернее праздничное богослужение совершал сонм архиереев Русской церкви, в том числе гость из-за границы — патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Утром в день праздника икону пронесли крестным ходом по центру столицы Татарстана. В тот же день на территории Богородицкой обители прошла благотворительная акция «Белый цветок» в поддержку тяжелобольных детей.

Другие события этих дней хочется объединить словом «дружба». «Лапу дружбы» протягивали всем желающим четвероногие питомцы приюта «Зооцентр». А во Дворце водных видов спорта открылся этап «Игр Дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.