10 фото недели: под знаком веры и дружбы

00:00, 24.07.2022 10 1
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На этой неделе в Казани с большим размахом отметили 443-ю годовщину обретения Казанской иконы Богородицы. Вечернее праздничное богослужение совершал сонм архиереев Русской церкви, в том числе гость из-за границы — патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Утром в день праздника икону пронесли крестным ходом по центру столицы Татарстана. В тот же день на территории Богородицкой обители прошла благотворительная акция «Белый цветок» в поддержку тяжелобольных детей.

Другие события этих дней хочется объединить словом «дружба». «Лапу дружбы» протягивали всем желающим четвероногие питомцы приюта «Зооцентр». А во Дворце водных видов спорта открылся этап «Игр Дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. 

  • Благотворительная акция «Лапа дружбы» в парке «Крылья Советов».
  • Всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе в честь 443-й годовщины обретения чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери.
  • Крестный ход в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы.
  • Благотворительная акция «Белый цветок».
  • Открытие I этапа «Игр Дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

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