«Поклониться Пресвятой Богородице»: Всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе

19:46, 20.07.2022 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани начались праздничные мероприятия в честь 443-й годовщины обретения чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе возглавили Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В богослужении приняли участие иерархи РПЦ.


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