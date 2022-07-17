10 фото недели: маски и шлемы, ленты и монеты

00:00, 17.07.2022 10
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Встречают по одежке, говорит пословица. По деталям костюма мы можем узнать профессию, национальность, конфессию и многое другое. Спортивные шлемы, татарские тюбетейки, марийские наряды, защитные очки — все эти предметы гардероба расскажут нам истории о своих владельцах. Несколько таких историй — в сегодняшней фотоподборке «Реального времени».

  • Благотворительная акция фонда «Закят».
  • Учения по ликвидации особо опасных болезней животных и птиц.
  • Просветительский проект «Древо жизни».
  • III Всероссийские уличные игры.

Фото Максима Платонова


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