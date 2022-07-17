10 фото недели: маски и шлемы, ленты и монеты

Встречают по одежке, говорит пословица. По деталям костюма мы можем узнать профессию, национальность, конфессию и многое другое. Спортивные шлемы, татарские тюбетейки, марийские наряды, защитные очки — все эти предметы гардероба расскажут нам истории о своих владельцах. Несколько таких историй — в сегодняшней фотоподборке «Реального времени».
Фото Максима Платонова
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым