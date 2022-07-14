«Древо жизни»: куклы-обереги, «тывырдык» и марийская волынка

В казанском парке «Черное озеро» стартовал просветительский проект «Древо жизни». Первое мероприятие проекта было посвящено марийской культуре. Вниманию публики представили выставку традиционных костюмов и произведений декоративно-прикладного искусства. Юные гости смогли «поймать рыбку» и познакомиться со сказками народов Поволжья. Любой желающий мог изготовить марийское нагрудное украшение и куклу-оберег, обучиться традиционной вышивке крестиком и гладью, а также принять участие в мастер-классе по традиционному марийскому танцу «тывырдык».
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