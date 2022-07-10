10 фото недели: новинки и традиции

00:00, 10.07.2022 10 1
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События этой недели июля хочется описать словами «новое», «впервые»: новый татарский сериал «Алмаш» начали снимать ТНВ и кинокомпания «Ватан 21 век», новая Соборная мечеть столицы Татарстана постепенно обретает очертания, первый раз в статусе официального отметили День семьи, любви и верности, новейшие достижения представили на выставке аграрии. И завершается фотоподборка «Реального времени» о новинках июля-2022 — отнюдь не новым, традиционным и важным мусульманским праздником Курбан-байрам.

  • 1—2. Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022»
  • 3—4. Начало съемок нового татарского сериала «Алмаш»
  • 5—6. День семьи, любви и верности
  • 7—8. Финал конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети
  • 9—10. Курбан-байрам

Фото: Максим Платонов


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:53
    Солнечные фото, красивые
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