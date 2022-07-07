«Алмаш» («Обмен») между городом и селом: ТНВ и «Ватан 21 век» дали старт новому сериалу

Телерадиокомпания «Новый век» и кинокомпания «Ватан 21 век» дали старт новому сериалу. Если действие предыдущего, «Бер-бер хәл», происходило, в основном, в загородном доме, а съемки проходили в пригороде Казани, то теперь съемочная группа уехала в Тюлячинский район, чтобы снимать «Алмаш» («Обмен»).
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