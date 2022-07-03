10 фото недели: праздник юных

00:00, 03.07.2022 10
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На этой неделе в фотоподборке «Реального времени» — юные лица. Молодежь отмечала свой праздник в парке «Урам», танцевала школьный вальс на Кремлевской набережной, с гордостью получала красные дипломы из рук ректора Казанского университета.

  • 1—3. День молодежи в экстрим-парке «Урам».
  • 4—5. Архпикник в селе Атабаево.
  • 6—8. Общегородской выпускной вечер на Кремлевской набережной.
  • 9—10. Вручение дипломов выпускникам-отличникам КФУ.

Фото: Ринат Назметдинов, Максим Платонов


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