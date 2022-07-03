10 фото недели: праздник юных

На этой неделе в фотоподборке «Реального времени» — юные лица. Молодежь отмечала свой праздник в парке «Урам», танцевала школьный вальс на Кремлевской набережной, с гордостью получала красные дипломы из рук ректора Казанского университета.
Фото: Ринат Назметдинов, Максим Платонов
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