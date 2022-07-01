«Золотой фонд республики»: в Казани чествовали победителей олимпиад

В Казани сегодня прошло чествование победителей республиканских и всероссийских олимпиад школьников и их педагогов. На церемонию награждения, которая прошла в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, пригласили более 650 победителей и призеров всероссийских и республиканских олимпиад школьников, олимпиады «Путь к Олимпу», а также республиканской олимпиады учащихся кадетских учреждений «Служу отчизне! Служу народу!».
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