«На службе гуманизма и милосердия»: в Казани появился офис «Красного Креста»

18:59, 28.06.2022 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарстане открылся офис регионального отделения Общероссийской организации «Российский Красный Крест». Ленточку перерезали вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, председатель российской организации Павел Савчук и руководитель регионального отделения «Российского Красного Креста» в РТ Зульфия Сафина. Офис открылся в Казани на улице Новаторов, 4а.


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