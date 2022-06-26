10 фото недели: игры военные и народные

На прошедшей неделе казанцы отмечали главный татарский национальный праздник — Сабантуй. В березовой роще поселка Мирного посетителей ожидали мастер-классы, конкурсы, национальные соревнования, интерактивные площадки, народные игры и забавы. А в селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана прошел праздник мордовской культуры «Валда Шинясь».
На эту же неделю пришлась одна из самых печальных дат в истории России — 22 июня, День памяти и скорби. В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана, где проходили «Военные игры «Элбэдэн», гостям фестиваля представили реконструкцию «22 июня. 1941 год. Бой на границе».
Фото Максима Платонова, Рината Назметдинова
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