10 фото недели: игры военные и народные

00:00, 26.06.2022 10 2
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На прошедшей неделе казанцы отмечали главный татарский национальный праздник — Сабантуй. В березовой роще поселка Мирного посетителей ожидали мастер-классы, конкурсы, национальные соревнования, интерактивные площадки, народные игры и забавы. А в селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана прошел праздник мордовской культуры «Валда Шинясь».

На эту же неделю пришлась одна из самых печальных дат в истории России — 22 июня, День памяти и скорби. В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана, где проходили «Военные игры «Элбэдэн», гостям фестиваля представили реконструкцию «22 июня. 1941 год. Бой на границе». 

  • 1—3. Военные игры «Элбэдэн», день второй: бой на границе
  • 4—8. Сабантуй-2022 в Мирном
  • 9-10. Праздник мордовской культуры «Валда Шинясь»

Фото Максима Платонова, Рината Назметдинова


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:54
    Сабантуй же уже давно был
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  • Анонимно 16:44
    Приятно смотреть на улыбающихс соотечественников
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