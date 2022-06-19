Военные игры «Элбэдэн», день второй: бой на границе

10:49, 19.06.2022 30 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана 18 и 19 июня проходит IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн». Сегодня на рассвете зрителям представили реконструкцию «22 июня. 1941 год. Бой на границе».


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 июн
    Красиво!!! )
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  • Анонимно 19 июн
    Очень красиво! Некоторые кадры вообще кино!!!
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