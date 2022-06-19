10 фото недели: от Дня России до обороны Брестской крепости

00:00, 19.06.2022 10
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Едва успел Татарстан вместе со всей страной отметить День России, как уже близится новый праздник, на сей раз республиканский — Сабантуй. Тем временем атлеты со всей страны собрались в Казани сразиться в Ironstar Kazan Timerman Cup. А реконструкторы в селе Альвидино Пестречинского района республики воссоздали эпизод боя у Брестской крепости.

  • 1. Патриотическая акция «Zа Россию».
  • 2. На праздничном концерте в честь Дня России.
  • 3. На концерте Олега Газманова.
  • 4. На открытии выставки, посвященной марийскому народу «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне».
  • 5. На открытии выставки татарстанской художницы Альфии Саргин ALFA DNK.
  • 6. Концерт к сбору подарков на Сабантуй.
  • 7.  Ironstar Kazan Timerman Cup.
  • 8—10.  Военные игры «Элбэдэн» в селе Альвидино.

Фото Максима Платонова, Рината Назметдинова


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