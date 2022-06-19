10 фото недели: от Дня России до обороны Брестской крепости

Едва успел Татарстан вместе со всей страной отметить День России, как уже близится новый праздник, на сей раз республиканский — Сабантуй. Тем временем атлеты со всей страны собрались в Казани сразиться в Ironstar Kazan Timerman Cup. А реконструкторы в селе Альвидино Пестречинского района республики воссоздали эпизод боя у Брестской крепости.
Фото Максима Платонова, Рината Назметдинова
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