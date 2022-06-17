В Казани прошел сбор подарков для батыров Сабантуя

15:33, 17.06.2022 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани сегодня проходит сбор подарков на Сабантуй. Запряженные лошадьми повозки, на которые все желающие могли положить свой подарок самому достойному батыру праздника плуга, выехали от Казанского Кремля, Государственного театра оперы и балета, комплекса «Туган авылым» и Старо-Татарской слободы. Финальной точкой стала площадь у театра Г.Камала, где горожан ожидала концертная программа. Все подарки будут переданы для награждения участников Сабантуя в это воскресенье.


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