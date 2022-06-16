Татары и народы мира: ALFA DNK Альфии Саргин

19:38, 16.06.2022 32
1/32
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Галерее современного искусства открылась выставка татарстанской художницы Альфии Саргин ALFA DNK. Тематику картин и мультимедийной композиции, которая проецируется на стены галереи, навеяли художнице исследования по поиску связей между татарским народом и племенами североамериканских индейцев. Выставка – поиск самоидентификации, генетических связей татар и народов мира, рассказ о тюркской цивилизации и экологическом сознании. 


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи