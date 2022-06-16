Татары и народы мира: ALFA DNK Альфии Саргин

В Галерее современного искусства открылась выставка татарстанской художницы Альфии Саргин ALFA DNK. Тематику картин и мультимедийной композиции, которая проецируется на стены галереи, навеяли художнице исследования по поиску связей между татарским народом и племенами североамериканских индейцев. Выставка – поиск самоидентификации, генетических связей татар и народов мира, рассказ о тюркской цивилизации и экологическом сознании.
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