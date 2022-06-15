«Народ Белого Бога»: костюмы, предметы быта и картины жизни марийской деревни

19:01, 15.06.2022 34
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казанском Кремле в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка, посвященная марийскому народу «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне». Экспозиция составлена из живописных и графических произведений, сюжеты которых связаны с местной историей, ландшафтом, традиционной культурой, портретными образами жителей марийского села. Кроме того, выставка содержит национальные костюмы, экспонаты конца XIX – начала XX веков отражающие быт, уклад жизни сельчан и их отношение к традиционной марийской религии (язычеству). Представлены редкие артефакты марийской культуры, фотоснимки из коллекций ученых-этнографов.


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