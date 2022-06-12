10 фестивальных фото недели

Теплый месяц июнь богат на фестивали в столице Татарстана и окрестностях. Над Свиягой звучали колокола, в парке «Крылья Советов» пели патриотические песни, по Кремлевской набережной гуляли в национальных костюмах. А особые граждане республики и России показали свои таланты на Спецолимпиаде.
Фото Максима Платонова
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