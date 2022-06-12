10 фестивальных фото недели

00:00, 12.06.2022 10 1
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Теплый месяц июнь богат на фестивали в столице Татарстана и окрестностях. Над Свиягой звучали колокола, в парке «Крылья Советов» пели патриотические песни, по Кремлевской набережной гуляли в национальных костюмах. А особые граждане республики и России показали свои таланты на Спецолимпиаде.

  • 1-2. Фестиваль колокольного звона «Звон над Свиягой»
  • 3-4. Соревнования по танцевальному спорту Спартакиады Специальной Олимпиады России
  • 5. «Место встречи VK» на Кремлевской набережной
  • 6-7. Концерт в парке «Крылья Советов»
  • 8-10. Этнокультурный фестиваль «Национальное – актуальным»

Фото Максима Платонова


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