Спецолимпиада России: танцевальный спорт

Сегодня в КСК «КАИ ОЛИМП» проходят финальные соревнования по танцевальному спорту (соло, пары) Спартакиады Специальной Олимпиады России. В соревнованиях принимают участие атлеты и юнифайд-партнеры в возрасте от 8 лет и старше.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Целью турнира является укрепление здоровья и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с ментальными особенностями развития.