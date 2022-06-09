Спецолимпиада России: танцевальный спорт

Сегодня в КСК «КАИ ОЛИМП» проходят финальные соревнования по танцевальному спорту (соло, пары) Спартакиады Специальной Олимпиады России. В соревнованиях принимают участие атлеты и юнифайд-партнеры в возрасте от 8 лет и старше.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Целью турнира является укрепление здоровья и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с ментальными особенностями развития.
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