Спецолимпиада России: танцевальный спорт

13:13, 09.06.2022 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КСК «КАИ ОЛИМП» проходят финальные соревнования по танцевальному спорту (соло, пары) Спартакиады Специальной Олимпиады России. В соревнованиях принимают участие атлеты и юнифайд-партнеры в возрасте от 8 лет и старше. 

Мероприятие проводится в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Целью турнира является укрепление здоровья и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с ментальными особенностями развития.


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