10 фото недели: наивная живопись, танцы под гармошку и виды с высоты

00:00, 05.06.2022 10
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В Казань наконец пришло настоящее лето, и горожане, наскучившись сидеть в четырех стенах, наслаждаются хорошей погодой. Кто за городом, где над Волгой и Свиягой в воздух поднялись 10 воздушных шаров. Кто отправился в парки — например, в парке «Черное озеро» в течение этих выходных проходит большой семейный праздник «Пушкин и народная культура». А в Музее Горького и Шаляпина любители наивной живописи смогли ознакомиться с творчеством последователей Нико Пиросмани. 

  • 1—2. На выставке «Я родился весной…», приуроченной к 160-летию Нико Пиросмани.
  • 3—4. Международная фиеста тепловых аэростатов.
  • 5—10. III фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ».

Фото Максима Платонова


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