10 фото недели: наивная живопись, танцы под гармошку и виды с высоты

В Казань наконец пришло настоящее лето, и горожане, наскучившись сидеть в четырех стенах, наслаждаются хорошей погодой. Кто за городом, где над Волгой и Свиягой в воздух поднялись 10 воздушных шаров. Кто отправился в парки — например, в парке «Черное озеро» в течение этих выходных проходит большой семейный праздник «Пушкин и народная культура». А в Музее Горького и Шаляпина любители наивной живописи смогли ознакомиться с творчеством последователей Нико Пиросмани.
Фото Максима Платонова
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