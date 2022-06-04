Свияжск, Раифа и речные просторы: фиеста аэростатов в Татарстане

11:29, 04.06.2022 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

3-5 июня в Зеленодольском, Верхнеуслонском районах Республики Татарстан проходит первая международная фиеста тепловых аэростатов. В фиесте принимают участие аэронавты из Еревана, Казани, Москвы, Дмитрова, Нижнего Новгорода, Уфы. 


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