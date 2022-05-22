«Изге Болгар жыены»: праздник к 1100-летию принятия ислама

11:17, 22.05.2022 14
1/14

В Болгаре прошли торжественные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. По предварительным данным, «Изге Болгар жыены» посетили более 20 тысяч человек


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи