10 фото недели: кофе-брейк, время для спорта и для молитвы

00:00, 22.05.2022 10
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На этой неделе Казань приняла множество гостей — политиков, бизнесменов, спортсменов, лиц духовного звания. 12 тыс. человек из 81 региона России собрались на традиционный Казанский марафон. В 13-й раз в столице Татарстана открылся международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». А на месте парка аттракционов «Кырлай» прошла церемония закладки первого камня будущей Соборной мечети, которая сможет вместить 10 тысяч человек. В фотоподборке «Реального времени» — значимые события этой недели.

  • 1—2. Казанский марафон-2022
  • 3—7. KazanSummit-2022
  • 8—10. Церемония закладки первого камня будущей Соборной мечети

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Дмитрий Резнов


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