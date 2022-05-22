10 фото недели: кофе-брейк, время для спорта и для молитвы

На этой неделе Казань приняла множество гостей — политиков, бизнесменов, спортсменов, лиц духовного звания. 12 тыс. человек из 81 региона России собрались на традиционный Казанский марафон. В 13-й раз в столице Татарстана открылся международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». А на месте парка аттракционов «Кырлай» прошла церемония закладки первого камня будущей Соборной мечети, которая сможет вместить 10 тысяч человек. В фотоподборке «Реального времени» — значимые события этой недели.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Дмитрий Резнов
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