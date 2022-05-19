«Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022»: выездная редакция «Реального времени» в лицах

16:59, 19.05.2022 24
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФСергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФСергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФИльдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТИльдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТИльдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТСейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» БанкДамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» БанкДамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» БанкРуслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созываАйрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созываАйрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
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  • Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
    Ринат Назметдинов
  • Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
    Ринат Назметдинов
  • Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
    Ринат Назметдинов
  • Ильдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТ
    Ринат Назметдинов
  • Ильдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТ
    Ринат Назметдинов
  • Ильдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТ
    Ринат Назметдинов
  • Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
    Ринат Назметдинов
  • Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
    Ринат Назметдинов
  • Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
    Ринат Назметдинов
  • Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»
    Ринат Назметдинов
  • Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»
    Ринат Назметдинов
  • Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»
    Ринат Назметдинов
  • Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»
    Ринат Назметдинов
  • Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»
    Ринат Назметдинов
  • Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»
    Ринат Назметдинов
  • Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк
    Ринат Назметдинов
  • Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк
    Ринат Назметдинов
  • Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
    Ринат Назметдинов
  • Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
    Ринат Назметдинов
  • Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
    Ринат Назметдинов
  • Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
    Ринат Назметдинов

С 19 по 21 мая 2022 года в Казани проходит XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Лейтмотивом деловой программы саммита станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Саммит проходит на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». В этом году в нем примут участие 5 000 гостей из 72 стран мира и 38 регионов России. На саммите работает выездная редакция «Реального времени».


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