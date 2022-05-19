«Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022»: выездная редакция «Реального времени» в лицах

С 19 по 21 мая 2022 года в Казани проходит XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Лейтмотивом деловой программы саммита станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Саммит проходит на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». В этом году в нем примут участие 5 000 гостей из 72 стран мира и 38 регионов России. На саммите работает выездная редакция «Реального времени».
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