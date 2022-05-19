KazanSummit-2022: зачем Сингапуру, Nestle и «Макдональдс» халяль-индустрия в Татарстане

15:36, 19.05.2022 68
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Сегодня в Казани открылся XIII международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Ключевая тема — экономика совместного потребления и всеобщего блага халяль. 


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