Финляндия решила вступить в НАТО, украинская группа победила на «Евровидении-2022» и еще 9 карточек дня

Сегодня Финляндия официально приняла решение о вступлении в НАТО, начальник СИЗО Херсона обвинил СБУ в организации бунта, поселок Середа в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, СК России сообщил о расследовании преступления националистов из Польши в ЛНР, а Великобритании предрекли конец «золотого века» дешевой еды. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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