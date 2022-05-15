Финляндия решила вступить в НАТО, украинская группа победила на «Евровидении-2022» и еще 9 карточек дня

15:00, 15.05.2022 12
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Сегодня Финляндия официально приняла решение о вступлении в НАТО, начальник СИЗО Херсона обвинил СБУ в организации бунта, поселок Середа в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, СК России сообщил о расследовании преступления националистов из Польши в ЛНР, а Великобритании предрекли конец «золотого века» дешевой еды. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».


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