Волшебная сказка Петра Чайковского: юбилейный Нуриевский фестиваль открыл «Щелкунчик»

10:22, 14.05.2022 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани открылся XXXV фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Татарский театр оперы и балета в первые фестивальные дни по традиции представил премьеру. В этот раз — обновленного «Щелкунчика» Петра Чайковского.


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