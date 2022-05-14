Фейк об эвакуации белгородских сел, коронавирус в КНДР и еще 9 карточек дня

Сегодня новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, МЧС опровергло фейк о якобы готовящейся эвакуации населения приграничных белгородских сел, Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса в Северной Корее крупнейшим потрясением с момента основания республики, а в МИД России заявили, что не оставят вступление в НАТО Финляндии и Швеции без реакции. Канцлер ФРГ тем временем назвал единственной возможностью снять санкции с России достижение договора с Украиной. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым