Фейк об эвакуации белгородских сел, коронавирус в КНДР и еще 9 карточек дня

15:00, 14.05.2022 12
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Сегодня новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, МЧС опровергло фейк о якобы готовящейся эвакуации населения приграничных белгородских сел, Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса в Северной Корее крупнейшим потрясением с момента основания республики, а в МИД России заявили, что не оставят вступление в НАТО Финляндии и Швеции без реакции. Канцлер ФРГ тем временем назвал единственной возможностью снять санкции с России достижение договора с Украиной. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».


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