Кинжалы, папахи и пейзажи: искусство Чеченской Республики в казанском «Эрмитаже»

00:00, 15.05.2022 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Трехдневная программа Дней чеченской культуры в Татарстане оказалась чрезвычайно насыщенной мероприятиями. Одним из наиболее ярких и доступных событий можно назвать выставку «Искусство Чеченской Республики XIX—XXI веков», развернувшуюся в стенах Центра «Эрмитаж-Казань». В экспозиции представлено более ста произведений — живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности, национальные костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты.


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