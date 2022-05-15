Кинжалы, папахи и пейзажи: искусство Чеченской Республики в казанском «Эрмитаже»

Трехдневная программа Дней чеченской культуры в Татарстане оказалась чрезвычайно насыщенной мероприятиями. Одним из наиболее ярких и доступных событий можно назвать выставку «Искусство Чеченской Республики XIX—XXI веков», развернувшуюся в стенах Центра «Эрмитаж-Казань». В экспозиции представлено более ста произведений — живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности, национальные костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты.
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