Российско-британское обострение, смерть президента ОАЭ и еще 9 карточек дня

15:00, 13.05.2022 12 2
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Сегодня Великобритания ввела санкции против бывшей жены и родственников президента России Владимира Путина, скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, Илон Макс временно остановил сделку по покупке соцсети Twitter. Тем временем зампред СБ Дмитрий Медведев предупредил о продовольственном кризисе из-за санкций против России, а Афганистан заявил о намерении покупать российские газ и нефть. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 май
    надеюсь так и будет, как в 4 карточке
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  • Анонимно 13 май
    кстати, интересный формат передачи информации!
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