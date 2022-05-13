Российско-британское обострение, смерть президента ОАЭ и еще 9 карточек дня

Сегодня Великобритания ввела санкции против бывшей жены и родственников президента России Владимира Путина, скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, Илон Макс временно остановил сделку по покупке соцсети Twitter. Тем временем зампред СБ Дмитрий Медведев предупредил о продовольственном кризисе из-за санкций против России, а Афганистан заявил о намерении покупать российские газ и нефть. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».
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