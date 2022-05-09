77-я годовщина Великой Победы: парад войск на площади Тысячелетия

15:53, 09.05.2022 43
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Свыше тысячи военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов, юнармии и суворовцев прошли по площади Тысячелетия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


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