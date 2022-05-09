К 77-й годовщине Победы: возложение цветов к Вечному огню

Президент Татарстана Рустам Минниханов утром 9 мая посетил парк Победы в Казани. Руководитель республики принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню. Вместе с Рустамом Миннихановым дань памяти защитникам Родины пришли выразить Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, а также ветераны и участники молодежных патриотических движений.
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