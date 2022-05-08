«Парад у дома ветерана»: колонна исторической техники и военные песни

13:56, 08.05.2022 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В столице Татарстана сегодня прошла патриотическая акция «Парад у дома ветерана».
Колонна военной техники начала свой путь от казанского танкового училища в сторону дома ветеранов на улице Дубравной. После этого парад отправился к скверу на Советской площади. Дальше была остановка в парке Победы, а последним было поздравление на улице Восстания, после чего колонна двинулась обратно в сторону танкового училища.

На каждой остановке ветеранов и тружеников тыла ждал небольшой музыкально-хореографический концерт с участием ВИА «Веселые Волгари». Артисты приготовили двадцатиминутную подборку популярных военных и татарских песен.


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