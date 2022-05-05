«Театр & Музыка. Джалиль»: 15 историй о жизни поэта

00:00, 05.05.2022 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В театре Камала состоялся премьерный показ спектакля-концерта «Театр & Музыка. Джалиль» в постановке режиссера Рамиля Гараева. Авторы выбрали жанр музыкального эссе, в главной роли выступил оркестр Камаловского театра под руководством Данияра Соколова. Он же выступил и соавтором спектакля.


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