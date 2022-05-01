10 фото недели: зонтики и свечи, флаги и кубок

00:00, 01.05.2022 10 1
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На этой неделе спортивная Казань праздновала: ватерпольная команда «Синтез» выиграла Кубок России по водному поло и привезла заветный трофей в столицу Татарстана. «Праздник праздников» — Пасху Христову отмечали православные горожане - и в этот раз впервые в воссозданном храме Казанской иконы Божией Матери. Свое событие было у верующих мусульман - X республиканский ифтар, и тоже на новом месте - в «Казань Экспо». А литературная Казань встретила 136-ю годовщину со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

  • 1-2. Пасхальные богослужения в соборе Казанской иконы Богоматери
  • 3. Возложение цветов к памятнику Габдуллы Тукая
  • 4-6. Акция «Мин татарча сөйләшәм!»
  • 7-8. Встреча ватерполистов "Синтеза" в казанском аэропорту. 
  • 9-10. X республиканский ифтар

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:01
    Второе фото хорошее. А седьмое улыбает почему то)
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  • Анонимно 10:24
    Акция Мин татарча сойлэшэм была очень крутой в этом году! Особенно музыка
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