10 фото недели: зонтики и свечи, флаги и кубок

На этой неделе спортивная Казань праздновала: ватерпольная команда «Синтез» выиграла Кубок России по водному поло и привезла заветный трофей в столицу Татарстана. «Праздник праздников» — Пасху Христову отмечали православные горожане - и в этот раз впервые в воссозданном храме Казанской иконы Божией Матери. Свое событие было у верующих мусульман - X республиканский ифтар, и тоже на новом месте - в «Казань Экспо». А литературная Казань встретила 136-ю годовщину со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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