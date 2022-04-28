Четвертый Кубок России для «Синтеза»: как ватерполистов встречали в Казани

21:44, 28.04.2022 16
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

«Синтез» в финале Кубка России по водному поло обыграл «Спартак» из Волгограда. Для казанского ватерпольного клуба эта победа в Кубке России стала второй подряд и четвертой в истории. Вечером команда вернулась из Волгограда в Казань и привезла с собой заветный трофей. В аэропорту ватерполистов встретил фотокорреспондент «Реального времени».


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