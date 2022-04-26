Цветы для поэта: казанцы почтили память Габдуллы Тукая

10:17, 26.04.2022 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в День родного языка и 136-ю годовщину со дня рождения Габдуллы Тукая, в Казани состоялось возложение цветов к памятнику великого татарского поэта. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова, зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.


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