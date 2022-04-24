«Христос воскресе!»: пасхальные богослужения в Казанском соборе

07:00, 24.04.2022 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В ночь на 24 апреля христианский мир встретил Пасху. В Казани праздничные богослужение и крестный ход прошли в соборе Казанской иконы Божьей Матери, где торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.


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