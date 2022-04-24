10 фото недели: пионеры-экологи, бегущая Казань и точка зрения художника

00:00, 24.04.2022 10
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В город наконец пришла настоящая весна, и казанцы высыпали на улицы — кто-то заняться спортом, а кто-то — помочь городу навести красоту после зимы. Немало интересного можно обнаружить и «в четырех стенах»: рязанский ТЮЗ привез в столицу Татарстана свои спектакли, а родной Камаловский — открыл выставку работ своего художника.

  • 1. Спектакль Рязанского ТЮЗа «Исполнитель желаний»
  • 2—5. Благотворительный забег «Добрая Казань»
  • 6—8. Выставка Сергея Скоморохова «Пролог»
  • 9—10. Субботник в «Крыльях Советов»

Фото Максима Платонова


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