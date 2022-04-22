Гастроли Рязанского ТЮЗа: «Исполнитель желаний»

С 20 по 23 апреля в Казани прошли гастроли Рязанского ТЮЗа. Театр на Соборной — так называют рязанцы свой театр юного зрителя — привез в столицу Татарстана пять спектаклей. Второй гастрольный вечер был посвящен комедии «Исполнитель желаний» по пьесе современного драматурга Андрея Курейчика.
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