Гастроли Рязанского ТЮЗа: «Исполнитель желаний»

15:59, 22.04.2022 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 20 по 23 апреля в Казани прошли гастроли Рязанского ТЮЗа. Театр на Соборной — так называют рязанцы свой театр юного зрителя — привез в столицу Татарстана пять спектаклей. Второй гастрольный вечер был посвящен комедии «Исполнитель желаний» по пьесе современного драматурга Андрея Курейчика.


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