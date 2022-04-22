На старт, внимание, марш! Как бежит «Добрая Казань»

Сегодня в Казани прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» и городского спорткомитета. В это раз в рамках эстафеты впервые состоялся благотворительный забег «Добрая Казань», в котором принняли участие представители профессиональных спортивных команд Татарстана, общественные деятели, чиновники, активисты. Они пробежали дистанцию в пятьсот метров вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Все собранные в ходе мероприятия средства будут направлены в помощь детям с ОВЗ.
Источник: https://rt-online.ru/v-ramkah-estafety-na-prizy-gazety-respublika-tatarstan-projdet-blagotvoritelnyj-zabeg/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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