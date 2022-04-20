«ТАИФ-НК» представил свои наработки на ТЭФ-2022

17:05, 20.04.2022 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 17
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  • Максим Платонов

В Татарстане проходит выставка достижений в области энергосбережений. Рассказать о своих успехах и узнать о новых решениях и технологиях в области бережного отношения к энергоресурсам и использовании сырья, в Казани собрались представители 63 компаний из 34 регионов России и 3 зарубежных государств. Свою экспозицию на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», в рамках ТЭФ-2022 представил и «ТАИФ-НК». Нефтеперерабатывающий комплекс был удостоен диплома в номинации «Топливная отрасль». Как это было – в фоторепортаже «Реального времени».


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