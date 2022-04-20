«ТАИФ-НК» представил свои наработки на ТЭФ-2022

В Татарстане проходит выставка достижений в области энергосбережений. Рассказать о своих успехах и узнать о новых решениях и технологиях в области бережного отношения к энергоресурсам и использовании сырья, в Казани собрались представители 63 компаний из 34 регионов России и 3 зарубежных государств. Свою экспозицию на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», в рамках ТЭФ-2022 представил и «ТАИФ-НК». Нефтеперерабатывающий комплекс был удостоен диплома в номинации «Топливная отрасль». Как это было – в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым