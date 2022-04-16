«К нему не зарастет народная тропа»: в Аракчино восстановят памятник Пушкину

21:51, 16.04.2022 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском поселке Аракчино восстановят памятник Александру Пушкину. Памятник установлен в 1956 году, скульптор А.А.Мануйлов. Монумент находится на территрии для выгула лошадей местного экотуристического клуба. Сегодня представители культурного центра имени А.С.Пушкина совместно Русским национально-культурным объединением провели уборку территории вокруг памятника, а приглашенный архитектор оценил его состояние.


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