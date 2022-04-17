10 производственных фото недели

В эти непростые дни татарстанские производства продолжают работать, успешно обеспечивая республику всем необходимым — учителей ноутбуками, строителей железобетонными панелями, дорожников асфальтобетоном. В фотоподборке «Реального времени» сегодня — люди, занятые своим делом, важным, нужным и полезным.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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