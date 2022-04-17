10 производственных фото недели

00:00, 17.04.2022 10 3
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В эти непростые дни татарстанские производства продолжают работать, успешно обеспечивая республику всем необходимым — учителей ноутбуками, строителей железобетонными панелями, дорожников асфальтобетоном. В фотоподборке «Реального времени»  сегодня — люди, занятые своим делом, важным, нужным и полезным. 

  • 1—2. На заводе «ICL Техно».
  • 3. На открытии фотовыставки Михаила Медведева.
  • 4—6. На казанском ДСК.
  • 7. На асфальтобетонном заводе «Алексеевскдорстроя».
  • 8—9. На совещании по развитию Иннополиса.
  • 10. На турнире NewPeopleCyberCup.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:59
    Все заняты делом. Любо дорого смотреть
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  • Анонимно 13:49
    Третье и седьмое выбиваются - они не о чем.
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    Анонимно 14:50
    И восьмое. Странная подборка
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